Мерц оголосив про перемогу на парламентських виборах в Німеччині

Згідно з непідтвердженими даними екзит-полу партія Християнських демократів (ХДС), разом зі своєю баварською сестринською партією Християнським соціальним союзом (ХСС), набрала 29% голосів.

"Ми виграли ці вибори", - наголосив лідер Християнсько-демократичного союзу.

Мерц подякував виборцям за довіру та зазначив, що розуміє відповідальність, яка на ньому лежить.

"Я знаю масштаб роботи, яка нас чекає, і я з великою повагою візьмуся за неї", - додав він.

Водночас лідер ХДС зазначив, що для успіху країни потрібно створити уряд, здатний працювати на основі більшості.

Зауважимо, що попри те, що партія Християнських демократів набрала більше голосів, ніж інші партії, їй не вистачить цього для одноосібної більшості в Бундестазі. Тому для формування майбутнього уряду ХДС доведеться домовлятися про коаліцію з іншими партіями.