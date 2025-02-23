Мерц объявил о победе на парламентских выборах в Германии

Согласно неподтвержденным данным экзит-пола партия Христианских демократов (ХДС), вместе со своей баварской сестринской партией Христианским социальным союзом (ХСС), набрала 29% голосов.

"Мы выиграли эти выборы", - подчеркнул лидер Христианско-демократического союза.

Мерц поблагодарил избирателей за доверие и отметил, что понимает ответственность, которая на нем лежит.

"Я знаю масштаб работы, которая нас ждет, и я с большим уважением возьмусь за нее", - добавил он.

В то же время лидер ХДС отметил, что для успеха страны нужно создать правительство, способное работать на основе большинства.

Заметим, что несмотря на то, что партия Христианских демократов набрала больше голосов, чем другие партии, ей не хватит этого для единоличного большинства в Бундестаге. Поэтому для формирования будущего правительства ХДС придется договариваться о коалиции с другими партиями.