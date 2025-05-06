Мерц офіційно став новим канцлером Німеччини

Лідер партії ХДС Фрідріх Мерц склав присягу. Таким чином він офіційно став новим канцлером Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Спочатку Мерц попрямував до Великої зали палацу Бельвю - резиденції президента Німеччини. Там президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив Мерцу свідоцтво про призначення канцлером.
"Від імені Федеративної Республіки Німеччина я призначаю пана Фрідріха Мерца федеральним канцлером", - зазначив Штайнмаєр.
Після такої церемонії Мерц сів у свою автівку і поїхав назад до Бундестагу. Там він склав присягу. Наприкінці новий канцлер використав фразу "Хай допоможе мені Бог". Потім у залі пролунали тривалі оплески.
Очікується, що після Мерца присягу також мають скласти нові міністри.
Нагадаємо, сьогодні, 6 травня, у Бундестазі відбулося голосування за призначення Фрідріха Мерца на посаду канцлера.
Першу спробу він несподівано провалив: Мерца підтримали лише 310 депутатів за необхідних 316 голосів.
Другий тур відбувся за кілька годин - тоді його кандидатуру підтримали вже 325 членів Бундестагу.
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