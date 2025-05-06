RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Мерц официально стал новым канцлером Германии

Фото: Фридрих Мерц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лидер партии ХДС Фридрих Мерц принес присягу. Таким образом он официально стал новым канцлером Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Сначала Мерц направился в Большой зал дворца Бельвю - резиденцию президента Германии. Там президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Мерцу свидетельство о назначении канцлером. 

"От имени Федеративной Республики Германия я назначаю господина Фридриха Мерца федеральным канцлером", - отметил Штайнмайер. 

После такой церемонии Мерц сел в свою машину и поехал обратно в Бундестаг. Там он принес присягу. В конце новый канцлер использовал фразу "Да поможет мне Бог". Затем в зале раздались продолжительные аплодисменты. 

Ожидается, что после Мерца присягу также должны принести новые министры. 

Мерц - новый канцлер Германии

Напомним, сегодня, 6 мая, в Бундестаге состоялось голосование за назначение Фридриха Мерца на пост канцлера.

Первую попытку он неожиданно провалил: Мерца поддержали лишь 310 депутатов при необходимых 316 голосах.

Второй тур прошел через несколько часов - тогда его кандидатуру поддержали уже 325 членов Бундестага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Фридрих Мерц