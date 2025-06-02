Мерц незабаром зустрінеться з Трампом, говоритиме про припинення вогню в Україні

"Припинення вогню" на фронті

Протягом останніх місяців Російська Федерація (РФ) неодноразово ініційовувала так звані "режими тиші" на фронті, втім, жодного разу російські терористи не дотримувались припинення вогню.

Сьогодні, 2 червня, у Стамбулі відбудеться другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Як відзначали у Москві, вони викладуть своє бачення припинення вогню у так званому "меморандумі". Документ буде представлено вже під час зустрічі переговорних груп.

Детальніше про другий етап переговорів - у матеріалі РБК-Україна.

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