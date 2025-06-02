Мерц незабаром зустрінеться з Трампом, говоритиме про припинення вогню в Україні

У четвер, 5 червня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорить з головою Білого дому Дональдом Трампом "справедливе припинення вогню" в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як нагадує The Guardian, Мерц на посаді канцлера обіцяв покласти рішучу підтримку України в основу роботи свого уряду на тлі занепокоєнь щодо зобов'язань Сполучених Штатів Америки (США) перед Європою у сфері безпеки.
"Цілі уряду чіткі, і канцлер зробить все можливе, щоб лобіювати перед президентом США справедливе припинення вогню, в тому числі з погрозою санкцій", - заявив неназваний речник німецького уряду.
Протягом останніх місяців Російська Федерація (РФ) неодноразово ініційовувала так звані "режими тиші" на фронті, втім, жодного разу російські терористи не дотримувались припинення вогню.
Сьогодні, 2 червня, у Стамбулі відбудеться другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Як відзначали у Москві, вони викладуть своє бачення припинення вогню у так званому "меморандумі". Документ буде представлено вже під час зустрічі переговорних груп.
Детальніше про другий етап переговорів - у матеріалі РБК-Україна.
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