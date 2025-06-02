Мерц вскоре встретится с Трампом, будет говорить о прекращении огня в Украине

"Прекращение огня" на фронте

В течение последних месяцев Российская Федерация (РФ) неоднократно инициировала так называемые "режимы тишины" на фронте, впрочем, ни разу российские террористы не придерживались прекращения огня.

Сегодня, 2 июня, в Стамбуле состоится второй раунд переговоров между делегациями Украины и России. Как отмечали в Москве, они изложат свое видение прекращения огня в так называемом "меморандуме". Документ будет представлен уже во время встречи переговорных групп.

Подробнее о втором этапе переговоров - в материале РБК-Украина.

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