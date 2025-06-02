Мерц незабаром зустрінеться з Трампом, говоритиме про припинення вогню в Україні

У четвер, 5 червня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорить з головою Білого дому Дональдом Трампом "справедливе припинення вогню" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як нагадує The Guardian, Мерц на посаді канцлера обіцяв покласти рішучу підтримку України в основу роботи свого уряду на тлі занепокоєнь щодо зобов'язань Сполучених Штатів Америки (США) перед Європою у сфері безпеки. "Цілі уряду чіткі, і канцлер зробить все можливе, щоб лобіювати перед президентом США справедливе припинення вогню, в тому числі з погрозою санкцій", - заявив неназваний речник німецького уряду.