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Мерц незабаром зустрінеться з Трампом, говоритиме про припинення вогню в Україні

Понеділок 02 червня 2025 14:25
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Мерц незабаром зустрінеться з Трампом, говоритиме про припинення вогню в Україні Фото: Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У четвер, 5 червня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорить з головою Білого дому Дональдом Трампом "справедливе припинення вогню" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як нагадує The Guardian, Мерц на посаді канцлера обіцяв покласти рішучу підтримку України в основу роботи свого уряду на тлі занепокоєнь щодо зобов'язань Сполучених Штатів Америки (США) перед Європою у сфері безпеки.

"Цілі уряду чіткі, і канцлер зробить все можливе, щоб лобіювати перед президентом США справедливе припинення вогню, в тому числі з погрозою санкцій", - заявив неназваний речник німецького уряду.

"Припинення вогню" на фронті

Протягом останніх місяців Російська Федерація (РФ) неодноразово ініційовувала так звані "режими тиші" на фронті, втім, жодного разу російські терористи не дотримувались припинення вогню.

Сьогодні, 2 червня, у Стамбулі відбудеться другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Як відзначали у Москві, вони викладуть своє бачення припинення вогню у так званому "меморандумі". Документ буде представлено вже під час зустрічі переговорних груп.

Детальніше про другий етап переговорів - у матеріалі РБК-Україна.

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