Мерц вскоре встретится с Трампом, будет говорить о прекращении огня в Украине

В четверг, 5 июня, канцлер Германии Фридрих Мерц обсудит с главой Белого дома Дональдом Трампом "справедливое прекращение огня" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как напоминает The Guardian, Мерц на посту канцлера обещал положить решительную поддержку Украины в основу работы своего правительства на фоне беспокойств относительно обязательств Соединенных Штатов Америки (США) перед Европой в сфере безопасности. "Цели правительства четкие, и канцлер сделает все возможное, чтобы лоббировать перед президентом США справедливое прекращение огня, в том числе с угрозой санкций", - заявил неназванный представитель немецкого правительства.