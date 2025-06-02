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Мерц вскоре встретится с Трампом, будет говорить о прекращении огня в Украине

Понедельник 02 июня 2025 14:25
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Мерц вскоре встретится с Трампом, будет говорить о прекращении огня в Украине Фото: Фридрих Мерц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В четверг, 5 июня, канцлер Германии Фридрих Мерц обсудит с главой Белого дома Дональдом Трампом "справедливое прекращение огня" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как напоминает The Guardian, Мерц на посту канцлера обещал положить решительную поддержку Украины в основу работы своего правительства на фоне беспокойств относительно обязательств Соединенных Штатов Америки (США) перед Европой в сфере безопасности.

"Цели правительства четкие, и канцлер сделает все возможное, чтобы лоббировать перед президентом США справедливое прекращение огня, в том числе с угрозой санкций", - заявил неназванный представитель немецкого правительства.

"Прекращение огня" на фронте

В течение последних месяцев Российская Федерация (РФ) неоднократно инициировала так называемые "режимы тишины" на фронте, впрочем, ни разу российские террористы не придерживались прекращения огня.

Сегодня, 2 июня, в Стамбуле состоится второй раунд переговоров между делегациями Украины и России. Как отмечали в Москве, они изложат свое видение прекращения огня в так называемом "меморандуме". Документ будет представлен уже во время встречи переговорных групп.

Подробнее о втором этапе переговоров - в материале РБК-Украина.

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