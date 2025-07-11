Мерц назвав умову для розблокування активів Росії: 500 млрд євро компенсації Україні

За словами Мерца, матеріальні збитки, завдані Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії, оцінюються приблизно у 500 мільярдів євро. Саме таку суму має сплатити Москва як репарації.

"Ми оцінюємо матеріальні збитки приблизно в 500 мільярдів євро. Росія має відшкодувати цю шкоду. Поки цього не станеться, росія не отримає і не має отримати доступ до заморожених російських активів", - підкреслив Мерц.

Зараз у Європі та інших країнах Заходу заморожено активи російського центробанку на суму понад 300 мільярдів євро. Ключовим питанням залишається механізм їх використання для відновлення України.

Європейські лідери неодноразово обговорювали можливість спрямування відсотків або доходів від управління цими активами на підтримку України, однак повна конфіскація досі викликає юридичні суперечки.

Водночас, за словами Мерца, позиція Німеччини чітка: Росія має нести відповідальність за руйнування та збитки, спричинені агресією проти України, і без виплати репарацій доступ до активів для Кремля має залишатися закритим.

Очікується, що питання відшкодування стане однією з головних тем у подальших дискусіях серед країн "Великої сімки" та Євросоюзу.