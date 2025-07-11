Мерц назвал условие для разблокирования активов России: 500 млрд евро компенсации Украине

По словам Мерца, материальный ущерб, нанесенный Украине в результате полномасштабной агрессии России, оценивается примерно в 500 миллиардов евро. Именно такую сумму должна заплатить Москва в качестве репараций.

"Мы оцениваем материальный ущерб примерно в 500 миллиардов евро. Россия должна возместить этот ущерб. Пока этого не произойдет, россия не получит и не должна получить доступ к замороженным российским активам", - подчеркнул Мерц.

Сейчас в Европе и других странах Запада заморожены активы российского центробанка на сумму более 300 миллиардов евро. Ключевым вопросом остается механизм их использования для восстановления Украины.

Европейские лидеры неоднократно обсуждали возможность направления процентов или доходов от управления этими активами на поддержку Украины, однако полная конфискация до сих пор вызывает юридические споры.

В то же время, по словам Мерца, позиция Германии четкая: Россия должна нести ответственность за разрушения и убытки, вызванные агрессией против Украины, и без выплаты репараций доступ к активам для Кремля должен оставаться закрытым.

Ожидается, что вопрос возмещения станет одной из главных тем в дальнейших дискуссиях среди стран "Большой семерки" и Евросоюза.