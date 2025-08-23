ua en ru
Мерц, Макрон і Туск приїдуть в Кишинів на День Незалежності Молдови

Субота 23 серпня 2025 07:30
Мерц, Макрон і Туск приїдуть в Кишинів на День Незалежності Молдови Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запланували поїздку до Молдови 27 серпня, в День незалежності країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерального уряду ФРН.

"Федеральний канцлер Фрідріх Мерц 27 серпня 2025 року відвідає Республіку Молдова. Візит відбудеться з нагоди Дня незалежності Молдови у форматі Веймарського трикутника - разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, всіх їх у другій половині дня прийме президентка Молдови Майя Санду. Після цього відбудеться спільна прес-конференція Крім того, вечері буде спільна вечеря у форматі Веймарського трикутника.

Потім, починаючи з 20:30, канцлер Мерц візьме участь у святкуванні Дня незалежності Молдови та виступить з промовою.

День незалежності Молдови та прагнення країни в ЄС

Зазначимо, що Молдова, як і Україна, святкуватиме цьогоріч 34 роки незалежності країни. Як відомо, 27 серпня 1991 року парламент Молдови схвалив декларацію про незалежність, таким чином від'єднавшись від СРСР.

На сьогодні Молдова прагне стати членом Євросоюзу і блок вже розглядає можливість відкрити перший переговорний кластер для країни. Причому за даними Politico, Молдова може випередити Україну на шляху до ЄС.

Також ми нещодавно ми писали, що вже у вересні цього року на Молдову очікують парламентські вибори. Росія у свою чергу, як писали у ЦПД, намагається вплинути на їх результати своєю інформаційною кампанією.

