Мерц, Макрон і Туск приїдуть в Кишинів на День Незалежності Молдови

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запланували поїздку до Молдови 27 серпня, в День незалежності країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерального уряду ФРН.

"Федеральний канцлер Фрідріх Мерц 27 серпня 2025 року відвідає Республіку Молдова. Візит відбудеться з нагоди Дня незалежності Молдови у форматі Веймарського трикутника - разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, всіх їх у другій половині дня прийме президентка Молдови Майя Санду. Після цього відбудеться спільна прес-конференція Крім того, вечері буде спільна вечеря у форматі Веймарського трикутника. Потім, починаючи з 20:30, канцлер Мерц візьме участь у святкуванні Дня незалежності Молдови та виступить з промовою.