Мерц: лідери ЄС зателефонують Трампу перед його розмовою з Путіним

Мерц розповів, що вже обговорив запланований дзвінок Володимира Путіна і Дональда Трампа з держсекретарем США Марко Рубіо. Це сталося сьогодні на інавгурації новообраного Папи Римського Лева ХIV у Ватикані.

"Ми домовилися, що поговоримо ще раз - чотири лідери держав (Британії, Німеччини, Польщі та Франції) і президент США - перед цією розмовою (Трампа з Путіним - ред.)", - сказав Мерц журналістам.

Також він зазначив, що зараз можна сподіватися лише на подальший прогрес. Водночас він впевнений, що європейці та американці рішучі та цілеспрямовані у питанні закінчення війни.

Крім того, Мерц додав, що сьогодні у Ватикані мав розмову із президентом України Володимиром Зеленським.