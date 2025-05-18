Мерц: лідери ЄС зателефонують Трампу перед його розмовою з Путіним

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що завтра лідери ЄС зателефонують президенту США Дональду Трампу. Дзвінок відбудеться напередодні розмови американського лідера з главою Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Мерц розповів, що вже обговорив запланований дзвінок Володимира Путіна і Дональда Трампа з держсекретарем США Марко Рубіо. Це сталося сьогодні на інавгурації новообраного Папи Римського Лева ХIV у Ватикані.
"Ми домовилися, що поговоримо ще раз - чотири лідери держав (Британії, Німеччини, Польщі та Франції) і президент США - перед цією розмовою (Трампа з Путіним - ред.)", - сказав Мерц журналістам.
Також він зазначив, що зараз можна сподіватися лише на подальший прогрес. Водночас він впевнений, що європейці та американці рішучі та цілеспрямовані у питанні закінчення війни.
Крім того, Мерц додав, що сьогодні у Ватикані мав розмову із президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, вчора Дональд Трамп написав у себе в соцмережах, що планує зателефонувати в понеділок главі Кремля Володимиру Путіну. Він планує обговорити припинення війни в Україні, а також питання торгівлі.
"Я буду дзвонити президенту Росії Володимиру Путіну в понеділок о 10:00 ранку. Тема розмови - припинення "кривавої різанини", яка в середньому забирає життя понад 5000 російських і українських солдатів на тиждень", - заявив Трамп.
Далі він додав, що після цього дзвінка говоритиме з президентом України Володимиром Зеленським та різними країнами-членами НАТО.
"(Сподіваюся, - ред.) буде оголошено припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, яка ніколи не повинна була б статися, закінчиться. Божого благословення нам усім!", - резюмував він.
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