Мерц: лидеры ЕС позвонят Трампу перед его разговором с Путиным

Мерц рассказал, что уже обсудил запланированный звонок Владимира Путина и Дональда Трампа с госсекретарем США Марко Рубио. Это произошло сегодня на инаугурации новоизбранного Папы Римского Льва ХIV в Ватикане.

"Мы договорились, что поговорим еще раз - четыре лидера государств (Британии, Германии, Польши и Франции) и президент США - перед этим разговором (Трампа с Путиным - ред.)", - сказал Мерц журналистам.

Также он отметил, что сейчас можно надеяться только на дальнейший прогресс. В то же время он уверен, что европейцы и американцы решительны и целеустремлены в вопросе окончания войны.

Кроме того, Мерц добавил, что сегодня в Ватикане имел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.