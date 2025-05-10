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Мерц у Києві може пообіцяти Зеленському нові постачання зброї, - посол України

Київ, Субота 10 травня 2025 11:10
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Мерц у Києві може пообіцяти Зеленському нові постачання зброї, - посол України Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Києва може зробити крок, щоб продемонструвати свою підтримку України. Йдеться про продовження постачань зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Німеччині Олексія Макеєва, якого цитує Tagesschau.

Посол України в Німеччині заявив, що очікує від Мерца обіцянки про нові постачання зброї Україні під час візиту до Києва.

"Я впевнений (у цьому, - ред.)", - сказав посол у відповідь на запитання німецьких журналістів у Києві, але Макеєв не хотів повідомляти жодних подробиць.

Як повідомляло раніше інформаційне агентство DPA з посиланням на урядові кола, новий німецький уряд хоче зберегти в таємниці постачання зброї до України. Головна мета такого рішення - "позбавити агресора військової переваги у війні проти України".

"Коаліція рішучих" у Києві

Нагадаємо, що Фрідріх Мерц офіційно очолив уряд Німеччини цього тижня. Новий канцлер Німеччини після призначення вже відвідав Францію та Польщу, а також приїхав до України 10 травня.

У Київ з Мерцом приїхали також інші лідери "коаліції рішучих" - президент Франції Еммануель Макрон, прем'єри Британії та Польщі Кір Стармер та Дональд Туск.

Як зазначив глава МЗС України Андрій Сибіга, сьогодні будуть важливі зустрічі та очікуються "важливі рішення". А керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що сьогодні буде "багато роботи та чимало тем для обговорення".

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