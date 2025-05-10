Мерц у Києві може пообіцяти Зеленському нові постачання зброї, - посол України

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Києва може зробити крок, щоб продемонструвати свою підтримку України. Йдеться про продовження постачань зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Німеччині Олексія Макеєва, якого цитує Tagesschau.

Посол України в Німеччині заявив, що очікує від Мерца обіцянки про нові постачання зброї Україні під час візиту до Києва.

"Я впевнений (у цьому, - ред.)", - сказав посол у відповідь на запитання німецьких журналістів у Києві, але Макеєв не хотів повідомляти жодних подробиць.

Як повідомляло раніше інформаційне агентство DPA з посиланням на урядові кола, новий німецький уряд хоче зберегти в таємниці постачання зброї до України. Головна мета такого рішення - "позбавити агресора військової переваги у війні проти України".