ua en ru
Сб, 10 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Мерц в Киеве может пообещать Зеленскому новые поставки оружия, - посол Украины

Киев, Суббота 10 мая 2025 11:10
UA EN RU
Мерц в Киеве может пообещать Зеленскому новые поставки оружия, - посол Украины Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев может сделать шаг, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украины. Речь идет о продолжении поставок оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Германии Алексея Макеева, которого цитирует Tagesschau.

Посол Украины в Германии заявил, что ожидает от Мерца обещания о новых поставках оружия Украине во время визита в Киев.

"Я уверен (в этом, - ред.)", - сказал посол в ответ на вопрос немецких журналистов в Киеве, но Макеев не хотел сообщать никаких подробностей.

Как сообщало ранее информационное агентство DPA со ссылкой на правительственные круги, новое немецкое правительство хочет сохранить в тайне поставки оружия в Украину. Главная цель такого решения - "лишить агрессора военного преимущества в войне против Украины".

"Коалиция решительных" в Киеве

Напомним, что Фридрих Мерц официально возглавил правительство Германии на этой неделе. Новый канцлер Германии после назначения уже посетил Францию и Польшу, а также приехал в Украину 10 мая.

В Киев с Мерцом приехали также другие лидеры "коалиции решительных" - президент Франции Эммануэль Макрон, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.

Как отметил глава МИД Украины Андрей Сибига, сегодня будут важные встречи и ожидаются "важные решения". А руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что сегодня будет "много работы и немало тем для обсуждения".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Фридрих Мерц Военная помощь
NEWS
Россия потеряла на войне еще более 1300 солдат: обновленные данные Генштаба
Россия потеряла на войне еще более 1300 солдат: обновленные данные Генштаба
DAILY
Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике