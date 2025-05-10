Мерц в Киеве может пообещать Зеленскому новые поставки оружия, - посол Украины

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев может сделать шаг, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украины. Речь идет о продолжении поставок оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Германии Алексея Макеева, которого цитирует Tagesschau .

Посол Украины в Германии заявил, что ожидает от Мерца обещания о новых поставках оружия Украине во время визита в Киев.

"Я уверен (в этом, - ред.)", - сказал посол в ответ на вопрос немецких журналистов в Киеве, но Макеев не хотел сообщать никаких подробностей.

Как сообщало ранее информационное агентство DPA со ссылкой на правительственные круги, новое немецкое правительство хочет сохранить в тайне поставки оружия в Украину. Главная цель такого решения - "лишить агрессора военного преимущества в войне против Украины".