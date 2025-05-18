Мерц хоче від Італії рішучих кроків щодо війни РФ проти України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Італія повинна бути більше залучена до врегулювання війни РФ проти України. Він закликав Рим відігравати більшу роль у європейських зусиллях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мерца, яку цитує DW.

"Ми не повинні дозволити розділити себе в Європейському Союзі. Тут немає членів першого або другого сорту", - заявив Мерц і назвав Італію "незамінним стратегічним партнером".

Він оголосив, що найближчими днями проведе переговори з іншими європейськими партнерами.

"Ми погодилися, що Італія тут повинна відігравати певну роль", - сказав Мерц.

Відповідна заява нового канцлера Німеччини пролунала після зустрічі з італійською прем'єркою Джорджею Мелоні у Римі у суботу, 17 травня.

"Коаліція рішучих"

Нагадаємо, що Британія та Франція очолили зусилля Європи щодо врегулювання війни Росії проти України. Німеччина також приєдналася до цієї групи.

Британський прем'єр Кір Стармер та французький президент Еммануель Макрон ініціювали створення "коаліції рішучих". Мета цієї коаліції - зібрати країни, які готові направити війська в Україну та надати іншу допомогу для забезпечення миру та стримування РФ.

10 травня в Києві відбулася зустріч лідерів "коаліції рішучих" - Україну відвідали Макрон, Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем'єр Польщі Дональд Туск. Після переговорів вони та Володимир Зеленський провели спільну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Європейські партнери заявляли, що у співпраці з США готові посилити санкційний тиск на Росію, якщо та відмовиться від перемир'я. Відповідні заяви робив Мерц та Макрон.

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