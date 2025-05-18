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Мерц хочет от Италии решительных шагов по войне РФ против Украины

Рим, Воскресенье 18 мая 2025 12:14
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Мерц хочет от Италии решительных шагов по войне РФ против Украины Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Италия должна быть больше вовлечена в урегулирование войны РФ против Украины. Он призвал Рим играть большую роль в европейских усилиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мерца, которое цитирует DW.

Соответствующее заявление нового канцлера Германии прозвучало после встречи с итальянским премьером Джорджей Мелони в Риме в субботу, 17 мая.

"Мы согласились, что Италия здесь должна играть определенную роль", - сказал Мерц.

Он объявил, что в ближайшие дни проведет переговоры с другими европейскими партнерами.

"Мы не должны позволить разделить себя в Европейском Союзе. Здесь нет членов первого или второго сорта", - заявил Мерц и назвал Италию "незаменимым стратегическим партнером".

"Коалиция решительных"

Напомним, что Великобритания и Франция возглавили усилия Европы по урегулированию войны России против Украины. Германия также присоединилась к этой группе.

Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон инициировали создание "коалиции решительных". Цель этой коалиции - собрать страны, которые готовы направить войска в Украину и предоставить другую помощь для обеспечения мира и сдерживания РФ.

10 мая в Киеве состоялась встреча лидеров "коалиции решительных" - Украину посетили Макрон, Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер Польши Дональд Туск. После переговоров они и Владимир Зеленский провели совместный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Европейские партнеры заявляли, что в сотрудничестве с США готовы усилить санкционное давление на Россию, если та откажется от перемирия. Соответствующие заявления делал Мерц и Макрон.

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Мирные переговоры Италия Фридрих Мерц Украина
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