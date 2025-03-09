Мерц хоче обговорити з Британією і Францією спільне використання їхньої ядерної зброї

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкритий до переговорів щодо спільного використання ядерної зброї Великобританії та Франції. Однак не відкидає і захист США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За даними видання, лідер німецької партії ХДС заявив, що хотів би провести переговори з Францією та Великобританією щодо спільного використання їхньої ядерної зброї, але не як заміну американському ядерному захисту Європи.

"Спільне використання ядерної зброї - це питання, про яке нам потрібно говорити... Ми маємо ставати сильнішими разом у сфері ядерного стримування", - заявив Мерц в інтерв'ю Deutschlandfunk у неділю.

За словами політика, потрібно говорити з обома країнами. Однак ядерна зброя Британії та Франції має стати доповненням до американського ядерного щита, який Німеччина хотіла б зберегти.

Додамо, що ФРН через своє минуле у Другій світовій війні зобов’язалася дотримуватися без'ядерної оборони в низці міжнародних угод, проте бере участь у програмі ядерного обміну НАТО.

Ядерна ініціатива Макрона

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вирішив розпочати дискусію щодо використання французької ядерної зброї для захисту всього Європейського Союзу.

"Наші сили ядерного стримування захищають нас. З 1964 року вони завжди відігравали роль у збереженні миру і безпеки в Європі. Я вирішив також почати стратегічні обговорення щодо нашого захисту всього континенту за допомогою нашої ядерної зброї. Рішення залежатиме від голів та головнокомандувачів європейських країн", - зазначив він.