Мерц хочет обсудить с Британией и Францией совместное использование их ядерного оружия

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц открыт к переговорам по совместному использованию ядерного оружия Великобритании и Франции. Однако не исключает и защиту США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным издания, лидер немецкой партии ХДС заявил, что хотел бы провести переговоры с Францией и Великобританией по совместному использованию их ядерного оружия, но не как замену американской ядерной защите Европы.

"Совместное использование ядерного оружия - это вопрос, о котором нам нужно говорить... Мы должны становиться сильнее вместе в сфере ядерного сдерживания", - заявил Мерц в интервью Deutschlandfunk в воскресенье.

По словам политика, нужно говорить с обеими странами. Однако ядерное оружие Британии и Франции должно стать дополнением к американскому ядерному щиту, который Германия хотела бы сохранить.

Добавим, что ФРГ, из-за своего прошлого во Второй мировой войне, обязалась придерживаться безъядерной обороны в ряде международных соглашений, однако участвует в программе ядерного обмена НАТО.

Ядерная инициатива Макрона

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон решил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Европейского Союза.

"Наши силы ядерного сдерживания защищают нас. С 1964 года они всегда играли роль в сохранении мира и безопасности в Европе. Я решил также начать стратегические обсуждения относительно нашей защиты всего континента с помощью нашего ядерного оружия. Решение будет зависеть от глав и главнокомандующих европейских стран", - отметил он.