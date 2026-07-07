Мерц готує "європейське НАТО" та подвоює витрати

Рютте висловив впевненість у здатності Європи та Канади зрівняти витрати зі Сполученими Штатами. Це відбувається на тлі постійної критики з боку Дональда Трампа, адже президент США неодноразово дорікав партнерам за недостатнє фінансування безпеки.

За словами очільника НАТО, союзники вкладуть у захист на 258 мільярдів доларів більше. Мова йде про бюджети на 2025 та 2026 роки.

"Щодо витрат між європейськими союзниками та Канадою, докази, які ми бачимо, вражають", - наголосив Рютте напередодні початку саміту.

Німеччина відповідає на критику Трампа

Канцлер Фрідріх Мерц намагається виправити ситуацію з репутацією Берліна. Раніше Дональд Трамп назвав військові бюджети деяких країн "смішними". Мерц уже провів розмову з лідером США і пояснив, що президент користується застарілими даними.

Берлін готує агресивне нарощування видатків. Німеччина планує досягти показника у 5% ВВП до 2029 року, що значно випереджає графіки, які раніше встановлював Альянс.

Оборонний бюджет Німеччини на 2027 рік зросте на 30%. Сума сягне майже 110 мільярдів євро. Мерц запевнив, що країна подвоїть витрати на армію всього за чотири роки.

"Це найбільші зусилля, які ми коли-небудь докладали для зміцнення нашої обороноздатності. У цьому відношенні у нас немає причин цуратися когось", - заявив канцлер журналістам.

Будівництво "Європейського НАТО"

Головна мета Мерца на саміті в Анкарі - подати чіткий сигнал, що Європа має стати сильнішим гравцем усередині Альянсу. Це допоможе союзу залишатися трансатлантичним.

Зі свого боку Марк Рютте також висунув вимогу до лідерів. Вони мають представити "чіткі, конкретні та переконливі плани" щодо витрат.