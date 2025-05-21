Немає жодних ознак швидкого завершення війни в Україні, - Мерц

Наразі немає жодних ознак швидкого завершення війни Росії проти України. Пропозиція про посередництво Папи Римського у мирних переговорах є "останньою земною інстанцією".
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.
"Наразі немає жодних ознак того, що ця війна закінчиться швидко. Вони намагаються досягти всього можливого дипломатичним шляхом. Пропозиція про посередництво Папи Римського є останньою земною інстанцією", - сказав Мерц.
На його думку, залишається тільки сподіватися, що хоча б у Ватикані вдасться зібрати конфліктуючі сторони для конструктивного діалогу.
Канцлер зазначив, що ля нього важливо, щоб Німеччина відігравала "активну, підтримуючу, сильну" роль.
Нагадаємо, перший раунд переговорів України та Росії відбувся 16 травня у Стамбулі.
Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже обговорює з партнерами можливість проведення нового раунду переговорів.
За його словами, зараз для такої зустрічі розглядають три локації: Стамбул, Ватикан або Швейцарію. При цьому Україні потрібен максимальний рівень представленості всіх делегацій.
Раніше Папа Римський Лев XIV заявив про готовність Ватикану стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією заради досягнення справедливого миру.
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