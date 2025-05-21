RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Нет никаких признаков скорого завершения войны в Украине, - Мерц

Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сейчас нет никаких признаков скорого завершения войны России против Украины. Предложение о посредничестве Папы Римского в мирных переговорах является "последней земной инстанцией".

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.

"Пока нет никаких признаков того, что эта война закончится быстро. Они пытаются достичь всего возможного дипломатическим путем. Предложение о посредничестве Папы Римского является последней земной инстанцией", - сказал Мерц.

По его мнению, остается только надеяться, что хотя бы в Ватикане удастся собрать конфликтующие стороны для конструктивного диалога.

Канцлер отметил, что для него важно, чтобы Германия играла "активную, поддерживающую, сильную" роль.

 

Переговоры Украины и России

Напомним, первый раунд переговоров Украины и России состоялся 16 мая в Стамбуле.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже обсуждает с партнерами возможность проведения нового раунда переговоров.

По его словам, сейчас для такой встречи рассматривают три локации: Стамбул, Ватикан или Швейцарию. При этом Украине нужен максимальный уровень представленности всех делегаций.

Ранее Папа Римский Лев XIV заявил о готовности Ватикана стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией ради достижения справедливого мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Фридрих МерцВойна в Украине