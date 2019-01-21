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В МЭРТ заявили о создании электронной базы отчетов госпредприятий

Новости » Политика    21.01.2019 - 20:51
В МЭРТ заявили о создании электронной базы отчетов госпредприятий
Иллюстративное фото (pixabay com)

Будет проводиться оценка деятельности таких компаний на предмет различных рисков

Министерство экономического развития и Министерство финансов Украины приняли приказ, согласно которому в Украине будет создана электронная система отчетности государственных предприятий. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МЭРТ.

Отмечается, что в данной системе будут публиковать финансовую отчетность госкомпаний. Кроме того, будет проводиться оценка деятельности таких компаний на предмет различных рисков.

В МЭРТ подчеркнули, что министерство и другие органы управления госпредприятий тратят неоправданно много времени и человеческих ресурсов на "простую механическую работу по переносу данных с бумажных отчетов в электронные таблицы".

"Отказ от бумажного документооборота в пользу электронного, а также автоматизирован процесс сбора отчетности уже в готовом электронном виде предоставит возможность органам управления высвободить дополнительные ресурсы и экономить время для качественного анализа данных отчетов и эффективности использования государственной собственности вместо их обычной механической обработки", - пояснили в ведомстве

Указано, что соответствующий электронный ресурс должны запустить в течение 2019 года.

Напомним, первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов заявил об увеличении поддержки общегосударственных и региональных инвестиционных проектов.

 

 

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