Кубів заявив про збільшення підтримки регіональних інвестпроектів

Фото: Степан Кубів (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава МЕРТ також відзначив збільшення підтримки інвестпроектів загальнодержавного та міжнародного рівня

Перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявив про збільшення підтримки загальнодержавних та регіональних інвестиційних проектів. Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, підтримка регіональних інвестпроектів на 2019 рік складає 12,8 мільярдів гривень.

"Щодо проведення регіональних проектів, хочу сказати, що ефективність децентралізації і підтримка регіональних інвестпроектів на 2019 рік складає 12,8 мільярдів гривень. Обсяг фінансових ресурсів місцевих бюджетів - 568,7 мільярда гривень плюс 15,3 мільярда гривень до 2018 року. Хочу сказати, що доходи місцевих бюджетів - 287, 3 мільярда плюс 37,5 мільярда. Це цифри, які показують реальне збільшення підтримки інвестиційних проектів загальнодержавного, міжнародного та регіонального рівня", - повідомив Кубів.

Відповідаючи на запитання народного депутата Валерія Писаренка про підтримку інфраструктурних проектів у Харкові , віце-прем'єр-міністр зазначив, що у Кабінеті міністрів планують підтримати їх на принципах співфінансування.

"Щодо конкретних проектів, як Ви говорили про Харків, про них знають в уряді, вони сьогодні опрацьовуються і будуть підтримані на принципах співфінансування", - додав глава МЕРТ.

Нагадаємо, у травні минулого року Кабмін затвердив 477 проектів, які будуть фінансуватися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку на суму понад 4 млрд гривень.

РБК-Україна також писало, що у червні 2018-го набув чинності закон про захист коштів міжнародних фінансових організацій (МФО) на інвестиційні проекти.