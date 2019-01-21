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У МЕРТ заявили про створення електронної бази звітів держпідприємств

Новини » Політика    21.01.2019 - 20:51
У МЕРТ заявили про створення електронної бази звітів держпідприємств
Іллюстративне фото (pixabay com)

Буде проводитися оцінка діяльності таких компаній на предмет різноманітних ризиків

Міністерство економічного розвитку та Міністерство фінансів України ухвалили наказ, відповідно до якого в Україні буде створена електронна система звітності державних підприємств. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЕРТ.

Зазначається, що у даній системі будуть публікувати фінансову звітність держкомпаній. Крім того, буде проводитися оцінка діяльності таких компаній на предмет різноманітних ризиків.

У МЕРТ підкреслили, що міністерство та інші органи управління держапідприємствами витрачають невиправдано багато часу і людських ресурсів на "просту механічну роботу із переносу даних із паперових звітів до електронних таблиць".

"Відмова ж від паперового документообігу на користь електронного, а також автоматизований процес збору звітності вже у готовому електронному вигляді надасть можливість органам управління вивільнити додаткові ресурси та економити час для якісного аналізу даних звітів та ефективності використання державної власності замість їхньої звичайної механічної обробки", - пояснили у відомстві.
Вказано, що відповідний електронний ресурс мають запустити протягом 2019 року.

Нагадаємо, перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявив про збільшення підтримки загальнодержавних та регіональних інвестиційних проектів.

 

 

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