У МЕРТ заявили про створення електронної бази звітів держпідприємств

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Буде проводитися оцінка діяльності таких компаній на предмет різноманітних ризиків

Міністерство економічного розвитку та Міністерство фінансів України ухвалили наказ, відповідно до якого в Україні буде створена електронна система звітності державних підприємств. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЕРТ.

Зазначається, що у даній системі будуть публікувати фінансову звітність держкомпаній. Крім того, буде проводитися оцінка діяльності таких компаній на предмет різноманітних ризиків.

У МЕРТ підкреслили, що міністерство та інші органи управління держапідприємствами витрачають невиправдано багато часу і людських ресурсів на "просту механічну роботу із переносу даних із паперових звітів до електронних таблиць".

"Відмова ж від паперового документообігу на користь електронного, а також автоматизований процес збору звітності вже у готовому електронному вигляді надасть можливість органам управління вивільнити додаткові ресурси та економити час для якісного аналізу даних звітів та ефективності використання державної власності замість їхньої звичайної механічної обробки", - пояснили у відомстві.

Вказано, що відповідний електронний ресурс мають запустити протягом 2019 року.

Нагадаємо, перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявив про збільшення підтримки загальнодержавних та регіональних інвестиційних проектів.