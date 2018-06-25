В МЭРТ рассказали, как будут проводиться электронные земельные аукционы

В ведомстве констатируют рост спроса на аренду земли

Электронные земельные торги, пилотный проект по запуску которых реализует правительство, будут происходить, в частности, на платформе ProZorro.Продажи. Соответствующие изменения в постановление №688 Кабинет Министров принял на заседании 20 июня, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

В частности, предусмотрено, что Госгеокадастр, как организатор торгов, сможет использовать внешние электронные площадки для реализации прав аренды на земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности. Многообразие точек входа для потенциальных покупателей повысит уровень транспарентности процесса, а онлайн-формат торгов позволит привлечь максимальное количество участников, в том числе новый пул покупателей, которые уже являются постоянными пользователями системы ProZorro.Продажи. Сейчас происходит настройка торговых процедур в соответствии с требованиями Земельного кодекса, который регулирует порядок проведения земельных торгов.

"За последние пять лет количество земельных участков, права на аренду которых были реализованы путем аукциона, выросла в 31 раз, а конкурентный формат приобретения этого права стал фактически безальтернативным для участников рынка. При запуске электронных торгов мы опираемся на готовую инфраструктуру ProZorro.Продажи, которая уже успешно работает, что позволит нам оперативно отойти от архаического формата проведения торгов и оптимизировать затраты времени и ресурсов для запуска аукционов онлайн", - отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

С момента своего запуска, сообщили в МЭРТ, система обеспечила прозрачную продажу активов уже на 9 млрд гривен. А каждый второй аукцион по аренде имущества в ProZorro.Продажи проходит с ростом цены на 80%.

В 2017 году на земельных торгах было реализовано 1,837 тыс. прав аренды на земельные участки общей площадью 42,5 тыс. га. В результате местные бюджеты получили 118,7 млн гривен. Средняя арендная ставка, которая формируется на торгах, за последние 5 лет увеличилось более чем на 10 п.п. и, по итогам 2017, составила 14,73%. За первые 6 месяцев 2018 этот показатель уже повышен до 18,75%

Порядок продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) на конкурентных началах в форме аукциона установлен главой 21 Земельного кодекса Украины.

Напомним, Верховная рада Украины сможет принять во втором чтении изменения в Земельный кодекс относительно упрощения доступа к сельскохозяйственным землям для развития семейных фермерских хозяйств до осени.