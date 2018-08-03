У МЕРТ прогнозують зменшення безробіття у 2019-2021 роках

Знизиться рівень безробіття і у Донецькій та Луганській областях

Протягом 2019-2021 років рівень безробіття серед населення у віці 15-70 років зменшиться з 8,9% у 2019 році до 8,3% у 2021 році, що становить в середньому за період 8,6%. Про це йдеться у прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, опублікованому на сайті МЕРТ.

Зазначається, що позитивний прогноз обумовлений більш активним впливом соціальної політики та розширенням виробництва окремих видів діяльності.

"Відповідно у прогнозованому періоді відбуватиметься збільшення чисельності зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років до 16,52 млн осіб у 2021 році (у 2019 році - 16,36 млн осіб)", - повідомляють у МЕРТ.

При цьому рівень безробіття у Донецькій та Луганській областях також матиме тенденцію до зниження, хоча і залишатиметься досить високим та перевищуватиме середній показник по Україні - у середньому 13% у Донецькій та 14,8% у Луганській областях у 2019-2021 роках.

"Проблема низької зайнятості, зокрема, буде пов’язана зі структурними змінами у виробництві регіонів, започаткованими під впливом збройного конфлікту. Крім того, залишаються значними ризики для інвесторів щодо фінансування відновлення або забезпечення стабільної роботи великих підприємств даних регіонів", - пояснюють у МЕРТ.

Згідно із статистичними даними Держстату, за підсумком 2017 року найвищий рівень безробіття (за методологією МОП) у віці 15-70 років у відсотках до економічно активного населення відповідного віку зафіксовано саме в Донецькій та Луганській областях - 14,6% та 16,6% відповідно.

Нагадаємо, в Україні станом на 1 липня 2018 року кількість безробітних зменшилася і становить 303,9 тисяч. Це більш ніж на 12 тисяч менше, ніж місяцем раніше - 316 тис. безробітних.