МЭРТ прогнозирует восстановление роста в промышленности

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Темпы роста ускорятся в три раза

Министерство экономического развития прогнозирует рост индекса промышленной продукции по итогам 2019 года до 1,7% (+/- 0,5 в.п.). Об этом говорится в обзоре Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития, размещенном на сайте министерства.

По расчетам Минэкономразвития, рост произойдет за счет добывающей и отдельных видов перерабатывающей промышленности в условиях введения в действие обновленных производственных мощностей и увеличения сырьевой базы со стороны сельскохозяйственного производства.

Кроме того, на показатели будет влиять рост потребительского спроса на фоне увеличения покупательской способности домохозяйств, отметили в МЭРТ.

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Агрегированный показатель мировых цен (АПСЦ) - показатель, учитывающий динамику мировых цен на кукурузу, пшеницу, мочевину, железную руду и базовые металлы

В то же время, в Минэкономразвития сообщают о рисках: ухудшение конъюнктуры на внешних рынках, новые торговые барьеры на мировом рынке стали, обострение ситуации на востоке страны и логистические проблемы

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной службы статистики, объемы промышленного производства в июле 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 0,2%. За январь-июль промпроизводство выросло на 0,4%.

Напомним, по данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в III квартале 2019 года повысился по сравнению со II кварталом года на 0,9 п.п. и составляет минус 4,3%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился на 0,6 п.п. и составляет минус 4,5%.