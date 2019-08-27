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МЕРТ прогнозує відновлення росту в промисловості

Новини » Економіка    27.08.2019 - 11:47
МЕРТ прогнозує відновлення росту в промисловості
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Темпи зростання прискоряться в три рази

Міністерство економічного розвитку прогнозує зростання індексу промислової продукції за підсумками 2019 року до 1,7% (+/- 0,5 в.п.). Про це йдеться в огляді Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку, розміщеному на сайті міністерства.

За розрахунками Мінекономрозвитку, зростання відбудеться за рахунок добувної та окремих видів переробної промисловості в умовах введення в дію оновлених виробничих потужностей та збільшення сировинної бази з боку сільскогосподарського виробництва.

Крім того, на показники впливатиме зростання споживчого попиту на фоні збільшення купівельної спроможності домогосподарств, відзначили в МЕРТ.

МЕРТ прогнозує відновлення росту в промисловості

www.me.gov.ua

Агрегований показник світових цін (АПСЦ) - показник, який враховує динаміку світових цін на кукурудзу, пшеницю, сечовину, залізну руду та базові метали

У той же час, у Мінекономрозвитку повідомляють про ризики: погіршення кон’юнктури на зовнішніх ринках, нові торгівельні бар’єри на світовому ринку сталі, загострення ситуації на сході країни та логістичні проблеми.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики, обсяги промислового виробництва в липні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 0,2%. За січень-липень промвиробництво зросло на 0,4%.

Нагадаємо, за даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості в III кварталі 2019 року підвищився порівняно з II кварталом року на 0,9 в.п. і становить мінус 4,3%, у переробній промисловості цей показник підвищився на 0,6 в.п. і становить мінус 4,5%.

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