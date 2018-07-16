МЕРТ прогнозує зростання експорту металургійної та сільгосппродукції

Зростання експорту сировинних товарів закладено у макропрогнозі на 2019-2021 роки

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у прогнозі соціального й економічного розвитку на 2019-2021 роки розраховує на зростання експорту металургійної та сільгосппродукції. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Міграція, війна та популізм: про які ризики для економіки попереджають в уряді".

Відповідно до схваленого минулого тижня прогнозу до 2021 року особливих змін у товарній структурі експорту Україна не очікується, а сировина продовжить домінувати у зовнішній торгівлі. Зокрема, МЕРТ прогнозує зростання експорту сільгосппродукції.

"Основним експортним сільгосптоваром будуть залишатися зернові культури в умовах збереження сприятливої цінової кон'юнктури і прогнозованого зростання обсягів виробництва, а також дії економічних і торгових санкцій проти РФ, та з боку РФ щодо європейських країн, що створює Україні певні конкурентні переваги", - вважають автори макропрогнозу.

Крім того, на їх думку, буде зростати експорт металургійної продукції. Чиновники МЕРТ також розраховують на збільшення товарообігу з Європейським союзом. Разом з тим, в середньостроковій перспективі буде знижуватися обсяг торгівлі з Росією.

"У той же час можна очікувати активізацію торговельних зв'язків з країнами Африки та Азії, в тому числі за рахунок досягнення угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем і Туреччиною", - зазначають у МЕРТ. Крім того, в міністерстві розраховують на розширення торгових зв'язків з Індією, Китаєм та Єгиптом.

Нагадаємо, раніше в Мінагрополітики розповіли, які саме товари Україна найбільше експортує до ЄС. Найбільшу питому вагу в структурі агроекспорту в ЄС займали зернові злаки - майже 862 млн доларів, масло - 465,8 млн доларів, а також залишки та відходи харчової промисловості - 2.