МЭРТ предложило повысить цены на алкоголь

Последнее повышение цен на алкогольные напитки было в сентябре 2017 года

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) подготовило проект постановления, согласно которому оптово-отпускные и розничные цены на продажу алкоголя в Украине должны возрасти. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

"Произошел рост составляющих цены на алкогольные напитки из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. На сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - информирует МЭРТ.

Согласно проекту постановления, цена на водку и ликеро-водочные изделия повысится на 12,4-19,6%, на виски, ром и джин - на 12%, на коньяк - на 6,6-9,5%, а вино подорожает на 4,5-13,5%.

Такое повышение цен уже обсуждалось в министерстве 7 июня.

Последнее повышение цен на алкогольные напитки происходило в сентябре 2017 года.

Напомним, 13 июня правительство сформировало Совет по торговле и устойчивому развитию.