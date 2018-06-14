МЕРТ запропонувало підвищити ціни на алкоголь

Останнє підвищення цін на алкогольні напої було у вересні 2017 року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) підготував проект постанови, згідно з яким оптово-відпускні та роздрібні ціни на продаж алкоголю в Україні мають зрости. Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті відомства.

"Відбулося зростання складових ціни на алкогольні напої через подорожчання компонентів виробництва, зокрема цін на спирт, тару, комплектуючі. На сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування", - інформує МЕРТ.

Згідно з проектом постанови, ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби підвищиться на 12,4-19,6%, на віскі, ром і джин - на 12%, коньяк - на 6,6-9,5%, а вино подорожчає на 4,5-13,5%.

Таке підвищення цін уже обговорювалося в міністерстві 7 червня.

Останнє підвищення цін на алкогольні напої відбувалося у вересні 2017 року.

Нагадаємо, 13 червня уряд сформував Раду з торгівлі та сталого розвитку.