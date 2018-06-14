Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

МЕРТ запропонувало підвищити ціни на алкоголь

НовиниПолітика    14.06.2018 - 03:51
Ілюстративне фото: прилавок з вином (Віталій Носач, РБК-Україна)
Ілюстративне фото: прилавок з вином (Віталій Носач, РБК-Україна)

Останнє підвищення цін на алкогольні напої було у вересні 2017 року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) підготував проект постанови, згідно з яким оптово-відпускні та роздрібні ціни на продаж алкоголю в Україні мають зрости. Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті відомства.

"Відбулося зростання складових ціни на алкогольні напої через подорожчання компонентів виробництва, зокрема цін на спирт, тару, комплектуючі. На сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування", - інформує МЕРТ.

Згідно з проектом постанови, ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби підвищиться на 12,4-19,6%, на віскі, ром і джин - на 12%, коньяк - на 6,6-9,5%, а вино подорожчає на 4,5-13,5%.

Таке підвищення цін уже обговорювалося в міністерстві 7 червня.

Останнє підвищення цін на алкогольні напої відбувалося у вересні 2017 року.

Нагадаємо, 13 червня уряд сформував Раду з торгівлі та сталого розвитку.

Кабмін перерозподілив 1,5 млн гривень на ремонт адмінбудівлі МЕРТ Експорт товарів в Ізраїль за перший квартал цього року склав 179 млн доларів
Теги публікації: МЕРТ, цены, алкоголь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Запустили в голову пляшкою": у Києві роми напали на підлітка
"Чемпіонат війни": художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018
"Вам нагадати, що ви одружений": Юрій Горбунов "засвітився" в компанії чотирьох красунь (фото)
"Їхала в пологовий будинок з температурою": Олена Шоптенко розповіла про пологи
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся