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Правительство сформировало Совет по торговле и устойчивому развитию

НовостиЭкономика    13.06.2018 - 12:59
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Совет создан для выполнения положений Соглашения об ассоциации с ЕС

Кабинет министров Украины принял решение о создании Совета по торговле и устойчивому развитию. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.

Задачей Совета является организация работы Консультативной группы по вопросам торговли и устойчивого развития в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации Украина с ЕС. Эта группа будет мониторить внедрение и соблюдение реализации мер, охваченных главой 13 "Торговля и устойчивое развитие".

Совет по торговле и устойчивому развитию должен также обеспечить отбор кандидатов в Группу экспертов, которые будут работать над повышением эффективности разработки решений по устранению возможных законодательных трудностей в ходе имплементации соответствующих положений Соглашения об ассоциации.

В состав Совета войдут представители органов государственной власти и общества. Его возглавит замминистра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Никольская.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее в МЭРТ начали работу над Экспортной стратегией Украины.  

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, торговля, СА с ЕС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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