Правительство сформировало Совет по торговле и устойчивому развитию

Совет создан для выполнения положений Соглашения об ассоциации с ЕС

Кабинет министров Украины принял решение о создании Совета по торговле и устойчивому развитию. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.

Задачей Совета является организация работы Консультативной группы по вопросам торговли и устойчивого развития в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации Украина с ЕС. Эта группа будет мониторить внедрение и соблюдение реализации мер, охваченных главой 13 "Торговля и устойчивое развитие".

Совет по торговле и устойчивому развитию должен также обеспечить отбор кандидатов в Группу экспертов, которые будут работать над повышением эффективности разработки решений по устранению возможных законодательных трудностей в ходе имплементации соответствующих положений Соглашения об ассоциации.

В состав Совета войдут представители органов государственной власти и общества. Его возглавит замминистра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Никольская.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее в МЭРТ начали работу над Экспортной стратегией Украины.