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МЭРТ оценило объем теневой экономики Украины

Новости » Экономика    21.12.2018 - 12:23
МЭРТ оценило объем теневой экономики Украины
Фото: коллаж (УНІАН)

Уровень теневой экономики немного снизился

Уровень теневой экономики в I полугодии 2018 года составил 32% от официального ВВП, что на 1 процентный пункт меньше по сравнению с I кварталом года и на 3 п.п. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные регулярного исследования Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

МЭРТ оценило объем теневой экономики Украины

www.me.gov.ua

Как отметили в МЭРТ, детенизация сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом. Это, в частности: сохранение значительных вызовов обеспечению стабильного функционирования финансовой системы страны и наличие неподконтрольных властям территорий, образованных в ходе военной агрессии на территории страны.

По данным Минэкономразвития, детенизация украинской экономики стала возможной благодаря:

  • сохранению макроэкономической стабильности с помощи реализации правительством политики реформирования в сфере государственных финансов, а также соблюдение НБУ выбранной стратегии инфляционного таргетирования, что обеспечивает предсказуемость монетарной политики;
  • созданию условий ведения бизнеса в Украине, свидетельством чего является сохранение уровня деловой активности бизнеса и улучшение его ожиданий;
  • сохранению тенденции экономического роста в условиях ускоренного роста инвестирования в экономику Украины отечественными компаниями, рост потребительского спроса населения, в том числе под влиянием реформирования в сфере оплаты труда, и благоприятной внешней конъюнктуры.

Напомним, да данным Госстата, реальный ВВП Украины в III квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2,8%, по отношению ко второму кварталу текущего года - на 0,4%. Номинальный ВВП в III квартале 2018 года составил 994,4 млрд грн, а ВВП на одного человека - 23506 грн.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября оставил без изменений прогноз экономического роста на 2018-2020 годы: 3,4% в 2018 году, 2,5% в 2019 году и 2,9% в 2020 году.

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины на 3,3% в 2018 году, на 2,7% до 2019 года и на 3,0% в 2020 году.

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Новости Украины ВВПэкономикаМинистерство экономического развития и торговли
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