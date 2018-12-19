Рабинович: правительство взяло очередной кредит, который разворует под патриотические лозунги

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович заявил, что внешний госдолг Украины уже составляет более 47 млрд долларов

Нынешняя власть пытается выдать получение очередного займа от Международного валютного фонда за большую победу для страны, хотя это всего лишь предвыборный ресурс, который они "выторговали для себя за счет населения и национальной экономики". Такое заявление на своей странице в Facebook сделал народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович.

"Власть в состоянии только набирать долги и "пилить" бюджетные деньги. Сегодня внешний государственный долг Украины уже составляет более 47 млрд долларов. В том числе, перед МВФ около 12 млрд долларов. Страна постоянно живет в состоянии отложенного дефолта, а "керманычи" экономики перекладывают всю тяжесть войны и кризиса на плечи людей", - уверен нардеп.

По его словам, инвесторы не хотят вкладывать средства в Украину при нынешних условиях. При этом в сравнении с 2010-2013 годами объем прямых иностранных инвестиций, как заявил Рабинович, сократился в 3 раза - с 6 млрд долларов в год в 2010-2013 до 2,3 млрд в 2014-2017 годах.

Рабинович заявил, что за 10 месяцев 2018 года в страну удалось привлечь лишь 1,8 млрд долларов. Он считает, что инвесторов пугает ситуация на Донбассе и тотальная коррупция, "отталкивают деградация национальной экономики и нищета населения".

"Даже кредиторы из МВФ все меньше доверяют украинскому правительству. Цена кредитов для страны и людей постоянно растет. "Кредитная наркомания" власти оборачивается для украинских семей постоянным ухудшением уровня жизни", - считает парламентарий.

Как отметил политик, за последние пять лет цены на газ увеличились в 10 раз, коммунальные тарифы - почти в 5 раз. При этом была проведена "антисоциальная пенсионная "реформа" и идет планомерное разрушение системы здравоохранения".

Кроме того, Рабинович заявил, что в каждом бюджете растут расходы на оборону, содержание силовиков и чиновников и эти расходы "правительственные чиновники сокращать не желают".

"После победы на выборах мы, "Оппозиционная платформа - За життя", проведем тщательную проверку того, куда были потрачены деньги кредиторов. Мы выясним целевое назначение каждого доллара - и раскроем "загадку", почему долги страны растут, люди беднеют, а правительственные мужи и чиновники обогащаются", - написал народный депутат.



Он также добавил, что его политическая сила "Оппозиционная платформа - За життя" также планирует изменить порядок сотрудничества с Международным валютным фондом и определить новые приоритеты в экономической политике страны.



"Украине нужны не кредиты, которые разворовывает правительство и казнокрады вокруг него, а разумная экономическая политика и инвестиции в развитие. Для этого нужно остановить войну, повысить уровень жизни граждан и сотрудничать с бизнесом, а не собирать с него коррупционную ренту", - подытожил Вадим Рабинович.

Фото: facebook.com/vadim.rabinovich.39