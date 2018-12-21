МЕРТ оцінило обсяг тіньової економіки України

Фото: колаж (УНИАН)

Рівень тіньової економіки трохи знизився

Рівень тіньової економіки в I півріччі 2018 року склав 32% від офіційного ВВП, що на 1 відсотковий пункт менше порівняно з I кварталом року та на 3 в.п. менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані регулярного дослідження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ).

www.me.gov.ua

Як зазначили в МЕРТ, детінізація стримується нерозв’язаними проблемами, які негативно позначаються на розвитку економіки країни в цілому. Це, зокрема: збереження значних викликів забезпеченню стабільного функціонування фінансової системи країни і наявність непідконтрольних владі територій, утворених у ході військової агресії на території країни.

За даними Мінекономрозвитку, детінізація української економіки стала можливою завдяки:

збереження макроекономічної стабільності через реалізацію урядом політики реформування у сфері державних фінансів, а також дотримання НБУ обраної стратегії інфляційного таргетування, що забезпечує передбачуваність монетарної політики;

створення умов ведення бізнесу в Україні, свідченням чого є збереження рівня ділової активності бізнесу та покращення його очікувань;

збереження тенденції до економічного зростання в умовах прискореного росту інвестування в економіку України вітчизняними компаніями, зростання споживчого попиту населення, в тому числі під впливом реформування у сфері оплати праці, та сприятливої зовнішньої кон’юнктури.

Нагадаємо, да даними Держстату, реальний ВВП України в III кварталі 2018 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 2,8%, по відношенню до другого кварталу поточного року - на 0,4%. Номінальний ВВП в III кварталі 2018 року склав 994,4 млрд грн, а ВВП на одну людину - 23506 грн.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) 25 жовтня залишив без змін прогноз економічного зростання на 2018-2020 роки: 3,4% в 2018 році, 2,5% у 2019 році і 2,9% в 2020 році.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України на 3,3% в 2018 році, на 2,7% до 2019 року і на 3,0% в 2020 році.