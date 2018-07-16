В МЭРТ назвали риски для экономики Украины в ближайшие годы

Главными рисками для экономики остаются миграция, война и популизм

Возобновление боевых действий на Донбассе, трудовая миграция и популизм остаются угрозами для роста экономики Украины. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миграция, война и популизм: о каких рисках для экономики предупреждают в правительстве".

Отметим, некоторые риски не вошли в сценарии развития экономики страны до 2021 года. В частности, рост гибридных угроз национальной безопасности. Речь идет о возможном возобновлении активного военного противостояния на Донбассе, что может иметь непредсказуемые последствия в краткосрочной перспективе.

Вторым риском является обострение общественно-политической ситуации в Украине на фоне снижения экспорта и внешних инвестиций, что спровоцирует падение производственной активности. Это чревато девальвацией и высокой инфляцией. Кроме того, авторы прогноза экономического и социального развития на 2019-2021 годы упомянули о риске реализации популистических мер в социальном направлении в период выборов.

Вместе с тем, есть ряд внешних факторов нестабильности, на которые указывают авторы прогноза. Среди прочего, это рост цен на продовольствие и энергоресурсы больше ожидаемого уровня, разрыв контракта с российским "Газпромом" на транзит газа, в том числе в случае реализации проекта "Северный поток-2".

Также одним из сложнейших вызовов для экономики остается трудовая миграция за рубеж и усиление внутренней миграции на фоне конфликта на Донбассе. По оценкам МЭРТ, самый большой уровень безработицы наблюдается в подконтрольных Украине частях Луганской и Донецкой областей - 16,6% и 14,6% соответственно. В совокупности трудовая миграция и фактор беженцев приведет к сокращению потенциала человеческих ресурсов.

Напомним, на минувшей неделе Кабмин одобрил прогноз экономического и социального развития на 2019-2021 годы. Одним из его пунктов является рост экспорта металлургической и сельхозпродукции.