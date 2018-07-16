У МЕРТ назвали ризики для економіки України в найближчі роки

Головними ризиками для економіки залишаються міграція, війна і популізм

Відновлення бойових дій на Донбасі, трудова міграція і популізм залишаються загрозами для зростання економіки України. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Міграція, війна та популізм: про які ризики для економіки попереджають в уряді".

Зазначимо, деякі ризики не увійшли до сценаріїв розвитку економіки країни до 2021 року. Зокрема, зростання гібридних загроз національної безпеки. Мова йде про можливе відновлення активного військового протистояння на Донбасі, що може мати непередбачувані наслідки в короткостроковій перспективі.

Другим ризиком є загострення суспільно-політичної ситуації в Україні на тлі зниження експорту і зовнішніх інвестицій, що спровокує падіння виробничої активності. Це загрожує девальвацією і високою інфляцією. Крім того, автори прогнозу економічного і соціального розвитку на 2019-2021 роки згадали про ризик реалізації популістичних заходів у соціальному напрямку в період виборів.

Разом з тим, є ряд зовнішніх факторів нестабільності, на які вказують автори прогнозу. Серед іншого, це зростання цін на продовольство і енергоресурси більше очікуваного рівня, розрив контракту з російським "Газпромом" на транзит газу, в тому числі у разі реалізації проекту "Північний потік-2".

Також одним із найскладніших викликів для економіки залишається трудова міграція за кордон та посилення внутрішньої міграції на тлі конфлікту на Донбасі. За оцінками МЕРТ, найбільший рівень безробіття спостерігається в підконтрольних Україні частинах Луганської та Донецької областей - 16,6% і 14,6% відповідно. У сукупності трудова міграція і фактор біженців призведе до скорочення потенціалу людських ресурсів.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін схвалив прогноз економічного і соціального розвитку на 2019-2021 роки. Одним із його пунктів є зростання експорту металургійної та сільгосппродукції.