В МЭРТ начали работу над Экспортной стратегией Украины

Планируется разработка секторальных и кросс-секторальных экспортных стратегий

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) сегодня, 5 июня, совместно с Международным торговым центром (ИТС) начало Первые национальные консультации по разработке секторальных и кросс-секторальных экспортных стратегий. Об этом говорится в сообщении прес-службы ведомства.

Как отмечается, соответствующая инициатива - часть следующего этапа разработки Экспортной стратегии Украины, утвержденной Правительством в конце прошлого года.

Предварительно планируется разработка секторальных и кросс-секторальных стратегий в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), креативных индустрий, машиностроения, пищевой и перерабатывающей промышленности, технического обслуживания и ремонта воздушных судов, инноваций для экспорта, совершенствование навыков, транспортировки и упрощения условий торговли, торговой информация и продвижению экспорта

По словам министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, Украина имеет важную задачу - сделать содействию экспорту постоянной, последовательной и комплексной политикой.

"Поэтому продолжаем совместно разрабатывать и реализовывать Экспортную стратегию, ведь государство и бизнес должны вместе строить систему государственной поддержки и продвижения экспорта, который формирует 50% ВВП страны и непосредственно влияет на экономический рост", - отметил Кубов.

Напомним, ранее в Минэкономразвития сообщали, что основным торговым партнером Украины в экспорте товаров за восемь месяцев 2017 остался Европейский союз (40%), при этом доля России составляла 9,5%.