Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В МЕРТ почали роботу над Експортною стратегією України

НовиниЕкономіка    05.06.2018 - 20:07
Фото: Степан Кубів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Степан Кубів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Планується розробка секторальних та крос-секторальних експортних стратегій

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України сьогодні, 5 червня, спільно з Міжнародним торговельним центром (ІТС) розпочало Перші національні консультації з розробки секторальних та крос-секторальних експортних стратегій. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Як зазначається, відповідна ініціатива - частина наступного етапу розробки Експортної стратегії України, затвердженої Урядом наприкінці минулого року.

Попередньо планується розробка секторальних та крос-секторальних стратегій у галузях інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), креативних індустрій, машинобудування, харчової і переробної промисловості, технічного обслуговування та ремонту повітряних суден, інновацій для експорту, вдосконалення навичок, транспортування та спрощення умов торгівлі, торговельної інформація та просування експорту.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, Україна має важливе завдання - зробити сприяння експорту постійною, послідовною та комплексною політикою.

"Тому продовжуємо спільно розробляти та реалізовувати Експортну стратегію, адже держава та бізнес мають разом будувати систему державної підтримки та просування експорту, який формує 50% ВВП країни та безпосередньо впливає на економічне зростання", - зазначив Кубів.

Нагадаємо, раніше в Мінекономрозвитку повідомляли, що основним торговельним партнером України в експорті товарів за вісім місяців 2017 залишився Європейський союз (40%), при цьому частка Росії становила 9,5%.

Експорт товарів в Ізраїль за перший квартал цього року склав 179 млн доларів Україна в 2018 року виставить на продаж 25 великих держпідприємств, - МЕРТ
Теги публікації: Степан Кубів, експорт, МЕРТ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)
"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)
"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ
Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих
On Top