В МЕРТ почали роботу над Експортною стратегією України

Планується розробка секторальних та крос-секторальних експортних стратегій

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України сьогодні, 5 червня, спільно з Міжнародним торговельним центром (ІТС) розпочало Перші національні консультації з розробки секторальних та крос-секторальних експортних стратегій. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Як зазначається, відповідна ініціатива - частина наступного етапу розробки Експортної стратегії України, затвердженої Урядом наприкінці минулого року.

Попередньо планується розробка секторальних та крос-секторальних стратегій у галузях інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), креативних індустрій, машинобудування, харчової і переробної промисловості, технічного обслуговування та ремонту повітряних суден, інновацій для експорту, вдосконалення навичок, транспортування та спрощення умов торгівлі, торговельної інформація та просування експорту.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, Україна має важливе завдання - зробити сприяння експорту постійною, послідовною та комплексною політикою.

"Тому продовжуємо спільно розробляти та реалізовувати Експортну стратегію, адже держава та бізнес мають разом будувати систему державної підтримки та просування експорту, який формує 50% ВВП країни та безпосередньо впливає на економічне зростання", - зазначив Кубів.

Нагадаємо, раніше в Мінекономрозвитку повідомляли, що основним торговельним партнером України в експорті товарів за вісім місяців 2017 залишився Європейський союз (40%), при цьому частка Росії становила 9,5%.