"Мерседес" вигадав хитрий план для переманювання Ферстаппена

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на F1 Insider .

Нідерландець залишається бажаною фігурою для німецько-британської команди. Пілот "Ред Булла" став варіантом для "Мерседеса" на фоні внутрішньої кризи в австрійській стайні та майбутнього переходу Льюїса Хемілтона до "Феррарі".

"Мерседес" заради переходу Ферстаппена намагатиметься запросити технічного директора "Ред Булла" П'єра Ваше. Керівництво стайні впевнено, що перехід функціонера підвищить шанси на запрошення чемпіона. Щоправда, для появи Ферстаппена в Бреклі на сезон-2025 мають скластися й інші фактори.

Контракт нідерландця з "Ред Буллом" чинний до 2028 року. Проте, для лідера сезону передбачили опцію дострокового розриву договору. Якщо радник стайні Гельмут Марко піде з команди, то Ферстаппен зможе попрощатися з австрійцями завчасно.

Утім, найреальнішим претендентом на місце Хемілтона наразі залишається Андреа Кімі Антонеллі. Італійський юніор у квітні сяде за кермо "Мерседеса" на тестах в австрійському Шпільберзі. Там він пілотуватиме болід 2021 року.