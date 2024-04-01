MotoGP офіційно змінив власника
Чемпіонат світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP перейшов під контроль власника Формули-1 – американського холдингу Liberty Media.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.
Організатор чемпіонатів MotoGP, WorldSBK та MotoE приєднався до спільної з F1 родини. Liberty Media розшириd присутність у світі перегонів завдяки купівлі 86% акцій компанії Dorna Sports.
Іспанська фірма, якій з 1988 року належать права на провідні мотоперегони, збереже незалежне управління. Виконавчий директор Dorna Sports Кармело Еспелета продовжить керувати організацією. Він сів у крісло функціонера ще в 1994-му.
На купівлю MotoGP і сестринських серій Liberty Media витратить орієнтовно 4,2 млрд євро. Усі юридичні аспекти угоди владнають до кінця року. Американський холдинг у 2016-2017 рр. викупив контрольний пакет акцій Формули-1 за 4,4 млрд доларів.
MotoGP у сезоні-2024
Чемпіонат стартував 10 березня з Гран-прі Катару. Перемогу там відсвяткував чинний чемпіон Франческо Баньяя з "Дукаті". Загалом змагальний рік налічуватиме 21 гран-прі.
Абсолютним дебютантом MotoGP стане етап у Казахстані (16 червня). Натомість Гран-прі Арагону повернеться в календар після річної паузи. Ще до старту нинішнього сезону з графіку змагань випала Аргентина, де траса залишилася без державного фінансування після обрання Мілея президентом.
На цей момент у заліку пілотів лідерство захопив Хорхе Мартін із "Пріми". Він набрав 60 очок, фінішувавши третім у Катарі та першим – у Португалії. Згаданий Баньяя йде на четвертій позиції (37 пунктів).
До слова, раніше Сайнс здобув першу перемогу в сезоні-2024 для "Феррарі".
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