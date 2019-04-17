Мероприятия на "Олимпийском" в день дебатов запланированы с утра

Мероприятия в день проведения дебатов между кандидатами на пост президента Украины на НСК "Олимпийский" 19 апреля планируются с самого утра. Об этом пишет "Радио Свобода".

Как сообщил заместитель генерального директора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов, активности в рамках 19 апреля запланированы с 9:00 до 00:00 20 апреля.

"Что конкретно, в какой части стадиона будет происходить, мы эту информацию предоставим чуть позже, когда будет предоставлен окончательный сценарий", - отметил он.

Он также заверил, что штабам обоих кандидатов на президентский пост предоставленные абсолютные равные условия для проведения мероприятия, но на сегодняшний день продолжаются переговоры сторон относительно возможного формата мероприятия.

В частности, возможен вариант разделения стадиона на две части, но это не окончательный формат, потому что представители НСК "Олимпийский" еще не получили финальный технический сценарий.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается около 60 тысяч человек.

Ранее РБК-Украина писало, что штабы кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко еще не согласовали формат проведения предвыборных дебатов.