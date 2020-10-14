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Мероприятия ко Дню защитника в Киеве прошли без нарушений

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодняшние массовые мероприятия ко Дню защитника Украины в Киеве прошли спокойно. Правонарушений на всех локациях не зафиксировали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как рассказали в полиции, перед началом массовых мероприятий все локации обследовали взрывотехники с кинологами.

Также правоохранители сопровождали колонну во время шествия от парка имени Тараса Шевченко до Офиса президента Украины.

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"Безопасность граждан обеспечивали сотрудники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, сотрудники ГСЧС, военнослужащие Национальной гвардии, благодаря чему мероприятия прошли спокойно", - добавили в полиции.

Фото: мероприятия ко Дню защитника Украины (РБК-Украина/Виталий Носач)

Напомним, сегодня в Киеве состоялся марш националистических сил ко Дню защитника Украины. В марше приняли участие несколько сотен человек, в частности представители политических сил.

На время проведения массовых мероприятий в Киеве были усилены меры безопасности, а на улицах работали патрули полиции и Нацгвардии.

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