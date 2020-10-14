ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Заходи до Дня захисника у Києві пройшли без порушень

Автор: Дмитро Левицький

Сьогоднішні масові заходи до Дня захисника України у Києві пройшли спокійно. Правопорушень на всіх локаціях не зафіксували.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповіли у поліції, перед початком масових заходів всі локації обстежили вибухотехніки з кінологами.

Також правоохоронці супроводжували колону під час ходи від парку імені Тараса Шевченка до Офісу президента України.

Популярні новини

"Безпеку громадян забезпечували працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи та вибухотехніки, співробітники ДСНС, військові Національної гвардії, завдяки чому заходи пройшли спокійно", - додали в поліції.

Фото: заходи до Дня захисника України (РБК-Україна/Віталій Носач)

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувся марш націоналістичних сил до Дня захисника України. У марші взяли участь декілька сотень осіб, зокрема представники політичних сил.

На час проведення масових заходів у Києві було посилено заходи безпеки, а на вулицях працювали патрулі поліції та Нацгвардії.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України полициямероприятияДень защитника Украины