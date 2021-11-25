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Меркель и Зеленский обсудили ситуацию на Донбассе и границе с Россией

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы обсуждалась ситуация на Донбассе и границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера правительства Германии Штеффена Зайберта.

"В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Меркель подчеркнула свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Зайберт.

В опубликованном релизе беседы отмечается, что Меркель и Зеленский обсудили ситуацию на украинско-российской границе и на востоке Украины. Лидеры договорились продвигать усилия в нормандском формате для выполнения минских договоренностей по мирному разрешению конфликта на Донбассе.

Отмечается, что Меркель и Зеленский обменялись мнениями по ситуации на границах Беларуси, ЕС и Украины.

Напомним, ранее Меркель предостерегла Россию от агрессии против Украины.

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Владимир ЗеленскийДонбассАнгела Меркель