RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Меркель і Зеленський обговорили ситуацію на Донбасі і кордоні з Росією

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. В ході бесіди обговорювалася ситуація на Донбасі і кордоні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера уряду Німеччини Штеффена Зайберта.

"У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським канцлер Меркель наголосила на своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", - написав Зайберт.

В опублікованому релізі розмови наголошується, що Меркель та Зеленський обговорили ситуацію на українсько-російському кордоні та на сході України. Лідери домовилися просувати зусилля у нормандському форматі для виконання мінських домовленостей щодо мирного вирішення конфлікту на Донбасі.

Зазначається, що Меркель та Зеленський обмінялися думками щодо ситуації на кордонах Білорусі, ЄС та України.

Нагадаємо, раніше Меркель застерегла Росію від агресії проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДонбасАнгела Меркель