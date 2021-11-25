Меркель і Зеленський обговорили ситуацію на Донбасі і кордоні з Росією

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. В ході бесіди обговорювалася ситуація на Донбасі і кордоні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера уряду Німеччини Штеффена Зайберта .

"У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським канцлер Меркель наголосила на своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", - написав Зайберт.

В опублікованому релізі розмови наголошується, що Меркель та Зеленський обговорили ситуацію на українсько-російському кордоні та на сході України. Лідери домовилися просувати зусилля у нормандському форматі для виконання мінських домовленостей щодо мирного вирішення конфлікту на Донбасі.

Зазначається, що Меркель та Зеленський обмінялися думками щодо ситуації на кордонах Білорусі, ЄС та України.