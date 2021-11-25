ru ua
Чт, 25 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Будет дорого стоить": Меркель предостерегла Россию от агрессии против Украины

Новина українською →
Берлин, Четверг 25 ноября 2021 16:28
"Будет дорого стоить": Меркель предостерегла Россию от агрессии против Украины Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла Россию от агрессии против Украины. По ее словам, ЕС должен быть готов ввести новые санкции в отношении Москвы, если ситуация на Донбассе или украинской границе обострится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить", - сказала Меркель в ходе пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Меркель добавила, что разрядка ситуации на границе Украины и на востоке страны должна быть предпочтительным вариантом. Канцлер также призвала ЕС быть готовым ввести дополнительные санкции против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины и границе Беларуси и Польши.

"ЕС необходимо объединиться в вопросах "вооружения" мигрантов Беларусью против Польши и размещения войск России вблизи границы с Украиной", - добавила Меркель.

При этом она выразила сожаление, что не смогла принять участие в еще одной встрече в нормандском формате.

Напомним, Украина призывает новое правительство Германии отказаться от российского газа, если Москва решится на военную интервенцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ангела Меркель Российская Федерация Германия
NEWS
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол
DAILY
Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии