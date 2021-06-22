Меркель заявила Зеленскому, что Берлин не забудет преступления нацистов в Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 22 июня, провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы она пообещала, что сегодняшняя Германия не забудет преступления нацистов в Украине во Время второй мировой войны.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Германии .

Сообщается, что разговор состоялся по случаю 80-летия нападения нацисткой Германии на Советский Союз.

"Канцлер подчеркнула, что преступления немецких нацистов, в результате которых погибли миллионы людей в Украине, в России, Беларуси и других бывших советских республиках, никогда не будут забыты", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Германия осознает свою историческую ответственность и в то же время благодарна за то, что много людей в пострадавших странах "протянули руки к примирению".