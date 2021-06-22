Меркель заявила Зеленському, що Берлін не забуде злочини нацистів в Україні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні, 22 червня, провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. В ході бесіди вона пообіцяла, що сьогоднішня Німеччина не забуде злочини нацистів в Україні під час Другої світової війни.
Про це йдеться в повідомленні на сайті уряди Німеччини.
Повідомляється, що розмова відбулася з нагоди 80-річчя нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз.
"Канцлер підкреслила, що злочини німецьких нацистів, в результаті яких загинули мільйони людей в Україні, в Росії, Білорусі та інших колишніх радянських республіках, ніколи не будуть забуті", - йдеться в заяві.
Також наголошується, що Німеччина усвідомлює свою історичну відповідальність і в той же час вдячна за те, що багато людей в постраждалих країнах "протягнули руки до примирення".
Зазначимо, 22 червня відзначається День скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни.
За підрахунками інституту історії НАН України, під час Другої світової війни в лавах Червоної армії загинуло 3,5-4 млн українців, у партизанських формуваннях - від 40 до 60 тисяч, у загонах ОУН і УПА - понад 100 тисяч осіб.
Прямі людські втрати України, за оцінками інституту, становлять 8-10 млн осіб, демографічні - 10-13 млн осіб.